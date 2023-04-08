شاهد بالفيديو.. قام بتوصيل الماء والكهرباء وأسعد الأهالي.. غيث الإماراتي يواصل مبادراته الإنسانية الرائعة في السودان وينجح في تحويل قرية بكردفان كان أهلها يعانون من الجوع والعطش إلى جنة





واصل الشاب الإماراتي الشهير بأعمال الخير مبادراته الانسانية الرائعة في السودان والتي بدأها من إحدى القرى بولاية الجزيرة قبل فترة ليست بالطويلة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اتجه غيث هذه المرة غرباً نحو اقليم كردفان وزار قرية “أم خيرين” التي يعاني أهلها من الجوع والعطش لعدم وجود الماء الصالح للزراعة وحتى للشرب.

وفي انجاز كبير نجح غيث في إدخال السعادة لأهل القرية بعد أن قام بحفر بئر استخرج منها الماء للأهالي الذين سارعوا وبعد وصول الماء للزراعة ونجحوا في زراعة جزء كبير من القرية التي ستجني أرباح تصل إلى 118% من عائدات مشروعهم الزراعي.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الشاب الإماراتي وبتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي في توصيل الكهرباء للقرية عبر الطاقة الشمسية وأصبح النور في كل بيت في القرية التي عاشت ظلام دامس لسنوات طويلة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين