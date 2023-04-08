شاهد بالصورة.. الشاعرة السودانية الحسناء تواصل جذب أنظار المتابعين وتعليقات الغزل تنهال عليها: (انتي شاعرة بمئة شاعرة ونطالب الشعراء بإيقاف الكتابة حتى تنتهي)





واصلت الشاعرة السودانية الشابة أفنان سمير جذب أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد أن تبارت المواقع الاسفيرية على نشر مقاطع فيديو من مقابلة تلفزيونية أجرتها مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن أفنان والملقبة بالشاعرة الحسناء قد ظهرت خلال المقابلة وقرأت من خلالها عدد من قصائدها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك قام بقص صور من اللقاء وتم تناقله للدرجة التي جعلت من الصور ترند على السوشيال ميديا.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تسابق جمهور المعلقين على نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل, وكتب أحدهم: (انتي شاعرة بمئة شاعرة) وكتب آخر: (نطالب الشعراء بإيقاف الكتابة حتى تنتهي أفنان من كتاباتها الشعرية الجميلة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين