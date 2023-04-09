



• في دعوة الإفطار الرمضاني التي أقامها الفريق ياسر العطا ، أقبل القوم بعضهم علي بعضٍ يتلاومون ..

• كبيرهم الفريق البرهان أقرّ بالفشل الجماعي لمجموعة الفشل عسكر ومدنيين ..الرجل دعا أصحابه إلي مغادرة المشهد السياسي لتفسح المجال لآخرين ..

• إن كان البرهان جاداً في دعوته فعليه المبادرة بالرحيل ، المؤسسة العسكرية حُبلي بالقيادات الوطنية الجادة وواضحة الرؤية بحيث تحمل الأحزاب والجماعات الفوضوية حملاً إلي صندوق الإنتخابات لتعرف حجمها الحقيقي الذي ضخمته مجموعة البرهان لأغراض معلومة ومعروفة ..

• الشاب خالد سلك لم يتعلم بعد من تجربة سنوات مابعد الإنقاذ .. وبلا خجل يقول إن نظام المؤتمر الوطني دمّر القوات المسلحة ..أجزم أن ياسر العطا وقبله كبير القوم البرهان كان يتعجب في دواخله لأنه يعلم علم اليقين الجهد الخرافي الذي بذلته الإنقاذ لتطوير القوات المسلحة السودانية وتعزيز قدراتها ، ليس بتوفير المعينات القتالية وحسب وإنما بدماء الرجال من أبناء هذا الوطن شيوخاً ..وشبابا ..



• يرمي المدنيون أمثال خالد سلك فشلهم علي الإسلاميين وهو مايعني عملياً الإعتراف بالضعف والعجز .. الإسلاميون فصيل سياسي تتجاوز تجربته السياسية نصف قرنٍ من الزمان .. وفصيل بهذا التاريخ والتجربة لايمكنه الوقوف متفرجاً علي مجموعة الفشل السياسي..

الإسلاميون لن يقفوا مكتوفي الأيدي .. إن كان سلك حريصاً علي تطوير تجربته السياسية فليعيد الاستماع إلي حديث مني أركوي مناوي في إفطار ياسر العطا !!

عبد الماجد عبد الحميد

