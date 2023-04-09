بالصورة والفيديو.. شاهد فرحة “دهابة” سودانيون بعد إطلاق جهازهم (صفارة) وجود الذهب بإحدى مناطق التنقيب بالسودان





حظي مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال باهتمام المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد وثق المقطع المتداول اللحظة السعيدة لثلاثة من “الدهابة” الذين عملون في مجال التنقيب عن الذهب.

العمال عبروا عن سعادتهم البالغة فور سماعهم “صافرة” جهاز التنقيب عن الذين, حيث تبادلوا الرقصات بشكل هستيري وجد اعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعتها محررة موقع النيلين أكد ومن خلال تعليقات بعض الخبراء أن “الصفارة” ليست دليل قاطع على وجود الذهب ففي بعض الأحيان يطلق الجهاز “صفارته” في الحديد الموجود تحت الأرض.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين