شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفى يعود لإثارة الجدل ويتوعد الممثلة صاحبة المشهد المثير للجدل في مسلسل “زاندا” (اصبر لي للوسخة دي بنجمكم كلكم)





عاد الشيخ السوداني محمد مصطفى عبد القادر لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو خلال محاضرة دينية له.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الشيخ أن معظم الأسئلة التي أصبحت تصل إليه تتحدث عن المسلسلات السودانية التي تعرض هذه الأيام.

وذكر الشيخ أن آخر رسالته وصلته طلب صاحبها الحديث عن المشهد المثير في مسلسل “زاندا” والذي تقول فيه الممثلة لصديقتها (انتي حقتي براي).

وأكد الشيخ في حديثه ورده على المشهد أنه لن يترك هؤلاء الممثلين ووعد بالحديث عنهم لاحقاً واكتفى بقول: (اصبر لي للوسخة دي) ويقصد الممثلة وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (بنجمكم كلكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين