التيار الإسلامي يبتلع الإطاري بكل مكوناته..!!





ليس بمقدور الدويلات التي تعلن الحرب على الإسلام أن تبتلع التيار الإسلامي في السودان، فالتيار الإسلامي أقوى من هذه المؤامرات، وأرفع مكانة من منازلة الضعفاء وكلاء الأجنبي، فهم شرذمة قليلون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً..!!

ليس بمقدور هذه القوى الفقيرة أن تناطح التيار الإسلامي في السودان فهو محصن بإرادة شعبية وقوة جبارة، هو محصن بطاقة الشباب وبفكر الشيوخ، وبإرث متجدد، وبقلوب تعشق الجهاد، وتحب الموت في سبيل الله..!!

ليس بمقدور ياسر العطا وإن تدثر بثياب الجيش وانتفخت اوداجه بالبغضاء والكراهية أن يهزم هذا التيار فالسانات والراسطات والحيارى الذين يحييهم صباح مساء لا يستطيعون مواجهة هذا الحراك ..!!

ليس بمقدور قحت المركزية بدمجها السريع أن تواجه هذا التيار – فإن نادى مناد الجهاد فهم إلى التضحية أقرب فسينهضون زرافاتا ووحدانا وسيخرجون من كل فج عميق ويملؤون الأرض تكبيرا وعدلا..!!

لن يستطيع الدمج السريع وإن تنكر لتاريخه المعروف أن يزيل هؤلاء من المشهد فهم أكبر من تهديدات الإتحاد الأوروبي وأعمق من الدويلات التي من خلفه ، هو أعمق تاريخا وأرسخ في تكوينه الاجتماعي..!!

صفوة القول

هذا التيار الذي خرج بعضا منه اليوم للمشاركة في إحياء ذكرى ليلة بدر الكبرى أكبر قاعدة وأوسع نطاقا، وأشمل تعبيراً مما يسمى بالاتفاق الإطاري بكل مكوناته العسكرية والمدنية وسفاراته وقواه الأجنبية الإقليمية والدولية، فبالتالي لن ينجح أي عمل هم ليسو جزء منه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

♦️ بابكر يحيى