وحدة الانذار المبكر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا تدريجيا في معظم انحاء البلاد. كما توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية صباح اليوم الاحد هطول امطار خفيفة على ساحل البحر الاحمر واجزاء من ولايتي غرب كردفان وشرق دارفور. اعلى درجة حرارة متوقعة 44 درجة في كل من القضارف و ابونعامة وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 18 درجة في مدينة بورتسودان.

وسجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس كانت 44 درجة في مدينتي القضارف وابو نعامة وادناها سجلت صباح اليوم في مدينة الجنينة حيث كانت 18 درجة.

ومن اهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري والذي يغطي معظم انحاء البلاد.

سونا