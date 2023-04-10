شاهد بالصورة والفيديو.. خبيرة تجميل مصرية تكشف عن تجاربها الناجحة مع (الخمرة والدلكة) السودانية وتنصح الفتيات والسيدات بضرورة الاستعانة بهن





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو من حديث لخبيرة تجميل مصرية كشفت من خلالها عن تجاربها مع مستحضرات التجميل السودانية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قام خبيرة التجميل سابي بتجريب خلطة من “الدلكة” السودانية وأكدت تحقيقها لنتائج إيجابية لبشرة السيدة أو الفتاة.

كما تحدثت عن “الخمرة” السودانية التي تستخدمها العروس في السودان كعطر جميل تقوم السيدات في السودان بتصنيعه بعطور طبيعية.

وطالبت سابي بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين النساء والسيدات بالتواصل معها للحصول على (الدلكة والخمرة) بعد أن نصحت بضرورة الحصول عليهن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين