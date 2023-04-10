شاهد بالفيديو.. من داخل شقتها بالقاهرة.. الفنانة هبة جبرة تطلق أغنية جديدة تهاجم فيها صديقتها السابقة: (كم توب لبستي ما رجع وكم يوم مرقتي بجزمتي)





أثارت الفنانة السودانية هبة جبرة ضجة اسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت جبرة خلال المقطع المتداول وهي تجري بروفة لإحدى أغنياتها الجديدة بمشاركة عازفها وذلك من داخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها هذه الأيام.

الفنانة المثيرة للجدل خصصت الأغنية لمهاجمة صديقة سابقة لها حسبما أكد وناشرو المقطع, وتقول هبة جبرة في أغنيتها الضجة التي فيها صديقتها (كم توب لبستي ما رجع وكم يوم مرقتي بجزمتي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين