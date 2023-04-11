شاهد بالفيديو.. رقصة “الصقرية” السودانية الشهيرة تعرض على الموسيقى الانجليزية وأغاني المهرجانات المصرية والأهازيج العربية وتحقق نجاحاً باهراً





وثق يوتيوبر سوداني اشتهر بنشر مقاطع فيديو على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لرقصة “الصقرية” الشهيرة في السودانية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تحدث الناشط عن الرقصة الشهيرة في شرق السودان والتي يقدمها أهل الشرق على طريقة مشية الصقرة.

وأكد اليوتيوبر السوداني أن الرقصة المعروفة يمكن أن تتوافق مع موسيقى عدد من البلدان بعد أن قام بتركيب مقاطع لرجال يرقصونها.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قام الناشط بتجريب الرقصة مع موسيقى بعد الدول, وبرهن بالفيديو صحة حديثه بعد أن قام بدبلجتها على الموسيقى الانجليزية واليابانية وأغاني المهرجانات المصرية إضافة للأهازيج العربية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين