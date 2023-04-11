شاهد بالفيديو.. بالزفاف عروس سودانية تقدم فاصل من الرقص على طريقة الشباب في الحفلات وساخرون: (عروس الموسم وشكلها متربية وسط 9 أخوان)





حقق مقطع فيديو لعروس سودانية في ليلة زفافها أعلى نسبة مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت العروس بالزفاف في ليلة فرحها وهي ترقص سعيدة على طريقة رقيص الشباب في الحفلات.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تناقل المقطع على نطاق واسع, وانقسم المعلقون على المقطع ما بين مشيد بالعروس وبروحها الجميلة وأطلق عليها هؤلاء “عروس الموسم.

بينما سخرت الفئة الأخرى من طريقتها في الرقص وكتبوا بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين (شكلها متربية وسط 9 أخوان لكن ربنا يسعدها ويوفقها ان شاء الله عشان روحها الجميلة دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين