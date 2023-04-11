إسحق أحمد فضل الله: تفسير





والمسيحيون عندهم تقليد

فالقساوسة كبارهم هنـاك يـلـتـلقون يـومـاً في العام لترشيح قسيس من الأموات ليصبح قسيساً مقدساً في السماء وإلها يعبد ويقضي الحاجات

والقساوسة للرفع هذا يحشدون حسنات المرشح…….

لكن واحداِ منهم مهمته هي ان يحشد السيئات حتى يمنع المرشح من الترشح هذا

ويسمونه… محامي الشيطان

وصديق عندنا يعمل في النقاش بأسلوب محامي الشيطان هذا ويضرب حسنات كل جهة ، ويحرث كل خبر لإخراج ما فيه من عقارب و ليس زروع

وفي الأنس أمس أحدهم يقول

في الإشاعات أن البرهان وافق على تمديد الانتقالية لعشر سنوات…

ونقول: لصالح من……؟؟

ومحامي الشيطان يقول

: إن اتهمته بأنه يعمل لصالح نفسه اجابك ليقول

::ولصالح من تريد مني أن أعمل؟؟

قال آخر –

أمريكا ضمنت للبرهان الحكم…. مع تعديل كل شيء لهذا

قال: كيف؟؟

قال: السفير الأمريكي يفتتح عمله في الخرطوم بقوله إن الجيش عليه أن يستلم وإن العالم لن ينتظر مضي الصراع إلى الأبد….

والرجل الذي قال هذا أول مجيئه يجدد القول هذا في بيت مبارك الفاضل أمس الأول…..

قال أخر والسفير ذاته والآخر البريطاني معاً سفرهما الآن في أيام توقيع الإطاري الذي يسلِّم الحكم لقحت سفر يعني أنه لا توقيع..

قال: وأمريكا قبل شهر تقول… إن وقع قتال ضد الجيش في السودان فنحن مع الجيش.

قال: هذا شعور بإقتراب قتال…

قال: ومبارك والدقير وفلانة ديك و..و.. كلهم يطلق القول

قال بت المهدي قالت إن لم يكن توقيع الإطاري فعندنا خيارات

قال هذا : دي بوخة مرقة

قال الدقير مثلها

قال هذا

: قتال؟ بي منو ياخوي…

ونقد الجهات يصل إلى الجهة الوحيدة التي إن مشت في الأرض إرتجت الأرض….. الإسلاميون…

قال: وأمريكا التي تعرف الإسلاميين وتريد حسم الصراع لا بد أنها وصلت/ وأحاديثها شاهد/ على أنها تقارب الإسلاميين هؤلاء

قال:

وأمريكا تعرف أن مقاربة الإسلاميين لا يمكن أن تعنى الصلاة لكن دون وضوء وأن الإسلاميين ما يفرضونه هو

(١) إنتخابات مبكرة

ومحامي الشيطان يرفض القول هذا

ومن يتحدَّث يستمر في تفسير الأحداث ليقول

(2) وانتخابات تعنى حكومة لوضع القانون وادارة الانتخابات

(3) وحكومة الانتخابات عاجلة تعني الجيش فقط….. وباقتراح امریکی

قال محامي الشيطان

وكيف يأتي الإيقاع هذا مع إشاعتك أن البرهان يوقِّع في الإطاري الذي هو رفض كامل لكل هذا…

قال: وما يدعم هذا… وأن البرهان يريد ان يجعل كل شيء خطة ما يريده هو أن خالد سلك في إفطار ياسر العطا يقول

رمضان الماضي مثل هذا اليوم كان الفريق ياسر العطا يزورنا في السجن

قال محامي الشيطان

واليوم قحت تتناول الإفطار في بيت ياسر العطا والإسلاميون قادتهم في السجون…. كيف؟

………

والحديث من الموازين يصل إلى القاهرة.. ظاهرة الافطارات في كل مكان والتي يجعلها الإسلاميون إستعراضاً لقوتهم الرهيبة

قال هذا

الحشد …. العدد لم يكن هو الجديد…. الجديد الذي يتحدَّث بلغة الوقت هو ما قاله ايلا في إفطار بورتسودان…

ايلا يتحدَّث عن…. أنه إن اضطر الناس إلى استخدام القوة فإنهم…جاهزون

والجهات كلها تعلم أن القادة … قادة الإسلاميين… لا احد منهم يتحدَّث( بمزاجه) وأن كل كلمة في الخطاب هي مما جرى الاتفاق عليه والاستعداد لعواقبه

وان ايلا/ الذي ومنذ سنوات/ يقضي رمضان خارج السودان يهبط الأسبوع الماضي بورتسودان لأن الأمر…. لا ينتظر

وان ايلا يقول ما يقول في بورتسودان لأنه….. شخص تحمية مائة الف رشاش

وأنه في موقع يجعله يستطيع أن يخنق السودان كله وليس الخرطوم وهو يرشف الجبنة في بيته…

……..

أحاديث وأحداث نزاع السعودية الإمارات إذن

ومصر التي يطير صاحبها إلى الرياض دون كرافته

وحديث السفير والسفير.

وحديث قطر الذي لا يتسع له المقام

ورقصة الأحزاب في الداخل ( رقصة الدجاجة بعد قطع راسها) و…و…

الأحداث كلها…. كلها شيء تحتمل تحركاته ألف تفسير

ثم كلها تتفق في تفسير واحد هو ان

الأمر يصل إلى النهاية

أي نهاية….

لكن ليس من بينها توقيع البرهان

لأن البرهان ليس أبلهاً…

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

الثلاثاء/١١/إبريل/٢٠٢٣