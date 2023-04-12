



شكرا كوبر.. مرحبا بالوعي

– اربع سنوات ونحن نعمل بجد ومثابرة لاستعادة الوعي وتجاوز لوثة ديسمبر

– اربع سنوات نكافح الضلالات وحرب التجهيل وتغبيش الحقائق

– اربع سنوات ونحن نعمل على رد البسطاء والمساكين من أن يُساقوا بالخلاء و بخطابات التعبئة العمياء

– نحن الذين حفرنا بالإبرة حائط التضليل والتجهيل والعمالة والارتزاق الرخيص حتى تضعضع

– والآن… حق لنا نفرك أيدينا جزلا… هانحن نستعيد توازن الوعي والمعرفة على الأرض وفى طريقنا لاستعادة منتصف الميدان لتستقر عليه معادلة الموضوعية

– وأول ثوابت وأطراف هذه المعادلة هو أن مشروع العمالة والاستلاب الإقليمي والاستحمار الدولي لن يكون هو المشروع الحاكم والبديل فى السودان ولن يستقر ولن يستريح

– مشاريع الحكم الوطني يُمكن أن يُبنى عليها وعلى رأس تلكم المشاريع والتجارب فترة حكم الإنقاذ التى يمكن أن يؤخذ منها الكثير ويُصحح منها الكثير، حتى بعض أحزاب قحط يمكن أن يؤخذ ويرد من أقوالها بعد أن تٌرش بالمطهرات والديتول ويُطبع على ظهرها بعد التأكد( صُنع فى السودان)

– لو أن أحزاب السجم والرماد هذه بنت على ما تركه عبود ثم بنت على ما تركته مايو ثم بنت على ماتركته الإنقاذ لما وصلنا لهذا الحضيض، حضيض دولة مدنية مزيفة بها جيشان وعشر حركات مسلحة وبلا برلمان!!

– لو أن هؤلاء الزلنطحية الأدعياء بنوا على ماتركته لهم الإنقاذ لما تراجع انتاج البترول وإنتاج الكهرباء إلى أكثر من النصف ولاحول ولاقوة إلا بالله… لما استبدلوا البشير بفولكر ولكنه التنطع والعمالة والانتفاع والارتزاق

– شكرا كوبر

١١ أبريل ٢٠٢٣

حسن اسماعيل