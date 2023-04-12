شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني ترد بقوة: (هدى عربي جات متين عشان يقلدوها)





استضاف الصحفي والإعلامي أحمد دندش عبر برنامجه المتابع “التابوت” الذي يذاع على فضائية الشروق الفنانة صاحبة التصريحات القوية إنصاف مدني.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد باغت دندش الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة بإتهامها بتقليد الفنانة هدى عربي عبر بثها “لايف” على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إنصاف مدني نفت الاتهام وأكدت أنها فنياً أقدم من هدى عربي وقالت بلهجتها العفوية: (هي هدى عربي جات متين عشان يقلدوها).

لكنها عادت وأكدت أن علاقتها بالسلطانة طيبة عندما يتقابلان في المناسبة, غير أنها أطلق لها اللوم بسبب عدم سؤالها وتواصلها معها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين