شاهد بالفيديو.. موظفو بنك المزارع السوداني يتجمعون ويقومون بطرد مدير البنك بسبب سياساته الظالمه وفصله 360 موظف





أثار مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال وتعليقات تجاوزت الآلف تعليق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت عدد من المواقع مقطع فيديو لموظفو بنك المزارع السوداني وهم يتجمعون ويقومون بطرد مدير البنك بعد أن داهموه داخل مكتبه.

وأكد متداولو المقطع أن السبب الرئيسي لهذا الموقف هو السياسات الظالمة للمدير وفصله عدد كبير جداً من الموظفين بلغ 360 موظف.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد أكدت ذات الصفحات أن المدير ومنذ تاريخ التعيين يرفض مقابلة الموظفين، كا اوقف المشاريع الاستثمارية, ليعلن موظفون البنك الزراعي في فرع البنك بالعمارات شارع 35 عن الإضراب الشامل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين