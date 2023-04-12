شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تبكي بحرقة خلال كواليس “يلا نغني”.. زملائها يوقفوا التصوير ليطيبوا خاطرها وجمهورها يهاجم المتسبب: (حرام عليك زي دي بخلوها تبكي)





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جزء من كواليس البرنامج الرمضاني “يلا نغني” والذي يعرض على شاشة قناة البلد الفضائية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كانت اللقطة الأبرز بالكواليس هي لحظة بكاء نجمة البرنامج الفنانة إيمان الشريف والتي ظهرت تبكي بحرقة.

وخلال هذه اللقطة تم إيقاف التسجيل وقام الجميع بمواساتها من مطربين وعازفين وحتى مقدمة البرنامج لتؤكد لهم الفنانة أنها غير “زعلانة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين لتعليقات جمهور الفنانة إيمان الشريف فقد هاجم عدد كبير منهم الشخص الذي تسبب في بكائها, وكتب أحدهم في تعليق له: (حرام عليك زي دي بخلوها تبكي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين