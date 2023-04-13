هشام الشواني: رسالة لمتحدثي قوى الحرية والتغيير





تكرار نغمة الفلول لم يعد مجديا، دعوا التضليل والأكاذيب ولنقل الحقيقة واضحة: الاتفاق الإطاري المشؤوم هو السبب فيما يحدث الآن، كان يجب معالجة الأمور منذ البداية بحكمة وشمول بعيدا عن رغبتكم المريضة في العودة للسلطة بأي ثمن، رفضتم تلك الحكمة الوطنية وتحولتم لأدوات المشروع الأجنبي، ومضيتم في اتفاق لا وزن له ولا جمهور وقد فشلتم في دعمه بمواكب التأييد، لكنه اتفاق بوزن أجنبي ليفرض على البلاد؛ عليه أقترح عليكم أن تصمتوا تماما حتى تنجلي هذه الأزمة.

هشام الشواني