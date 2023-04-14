شاهد بالفيديو.. رقص هستيري يتحول إلى اشتباكات بين الحاضرين خلال حفل ربابة بالسودان





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار استغراب ودهشة متابعي مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره خلال حفل ربابة بأحد المناطق التي لم يتم الكشف عنها.

وشهد الحفل أحداث غريبة بداية برقصات هستيرية قدمها معجبو فن الربابة داخل ساحة الرقص وسط حضور كبير من المحبين لأغاني الربابة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تحولت ساحة الرقص من أفعال هستيرية إلى اشتباكات بين الحاضرين ولكن بطريقة طريفة سخر منها المتابعون.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين