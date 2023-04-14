شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يكشف كواليس حضوره مونديال قطر: (حدثت فيه أشياء لأول مرة تحدث ودخل الإسلام بسببه الكثيرين وأنا قلت الما بوديني شنو؟)





كشف الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين لأول مرة تفاصيل سفره لمتابعة كأس العالم الأخير الذي نظمته دولة قطر.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أفصح الشيخ خلال استضافة عبر إحدى الإذاعات عن الكواليس التي صاحبته سفره لدولة قطر لمتابعة المونديال من المدرجات.

وقال: تلقيت اتصال من أحد القطريين أخبرني فيه بأن كأس العالم هذه المرة سيكون فريد من نوعه, حيث تم الافتتاح بآيات قرآنية لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

وأكد بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين أنني كنت مصر على حضور المونديال رغم الانتقادات التي واجهتها خصوصاً وأن كأس العالم ليس حرام كما أنه كان سبب في دخول الكثيرين للإسلام (وأنا قلت الما بوديني شنو؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين