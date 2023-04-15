



اتضح جلياً من خلال الدعاية الإعلامية وتزييف الحقائق الذي وصل مرحلة إيفاد مجموعة فتيات من الخرطوم إلى مروي لتصوير مقاطع فيديو بائسة ،ركيكة ومكشوفة، ان الإخوان “دقلو” شعروا بالهزيمة في أزمة مروي ،

والهزيمة هي مجتمعية وليست عسكرية، لأن مرحلة القتال لم تتوفر كل عناصرها بعد ، خروج أهالي مروي تأييداً لقوات الشعب المسلحة ، تسبب في صدمة كبيرة للشقيقين مُلاك مليشيا الدعم السريع وأربك حساباتهم كثيراً.

قوات الشعب المسلحة هي إرث وتاريخ قديم ، لا يمكن منافستها في التأييد الشعبي حتى ولو أنفق في سبيل ذلك مال قارون ..لصناعة آلة إعلامية ..

الناس تعقل ، وتخت الكورة واطة وتخضع للقانون لكي تنجو ..

رشان اوشي