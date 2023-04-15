شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تبدي اعجابها برقصات الفنان شكر الله عز الدين في أغاني وأغاني وتقول: (يا شكر الله الرقصة دي ان شاء الله ما تنفعك من غيري)





عبرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي عن إعجابها بإحدى حلقات برنامج أغاني وأغاني التي غابت عنها وكانت عنوانها (أغاني الحماسة).

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بالسلطانة مقطع فيديو من إحدى أغنيات الحلقة التي غابت عنها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الفيديو الذي نشرته الفنانة الشهيرة ظهر من خلال الفنانين المشاركين في الحلقة التي غابت عنها وهم يتفاعلون بالرقص مع إحدى أغنيات الحماس التي قدمها الفنان محمد دفع الله.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر الفنان شكر الله عز الدين خلال الأغنية وهو يتفاعل في الرقص الذي نال إعجاب السلطانة التي كتبت له خلال تدوينتها على فيديو الأغنية (يا شكر الله الرقصة دي ان شاء الله ما تنفعك من غيري).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين