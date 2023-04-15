شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تعتدي على شاب بالضرب وترميه بــ(القوارير) الفارغة وشقيقتها تدخل وتحاول ضربه بالكاميرا





شهدت استضافة للفنانة السودانية الشهيرة ريان الساتة أحداث مثيرة تم تناقلها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الاستضافة جاءت خلال برنامج مقالب “كاميرا خفية” لم تتوقعها الفنانة ريان الساتة.

الحلقة بدأت بالفكرة التي أعدها فريق العمل وذلك من خلال اقتحام شاب للتصوير ودخوله في مهاترات مع فريق العمل قبل أن يتحول الأمر لاستفزاز الضيف.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد نجح الشاب في إخراج الفنانة من طورها لتقوم بالاعتداء عليه ورميه بــ(القوارير) الفارغة.

كما تدخلت نون شقيقة الفنانة ريان الساتة والتي كانت خلف الكواليس وقامت بالاعتداء على الشاب بالضرب وزادت على ذلك بمحاولة ضربه بكاميرا البرنامج.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين