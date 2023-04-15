عاجل بالفيديو.. الجيش السوداني يسيطر على محيط الإذاعة والتلفزيون





أكدت ناشطة سودانية وعبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن سيطرة الجيش السوداني لمحيط الإذاعة والتلفزيون.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت الناشطة بزيارة محيط الإذاعة والتلفزيون وأكدت أن الجيش قام بالسيطرة على المنطقة لكنه قام بقفل الشارع الذي يقود لمباني التلفزيون.

وكانت أخبار قد تحدثت عصر السبت عن سيطرة قوات الدعم السريع لمباني الاذاعة والتلفزيون بعد الأحداث والاشتباك التي تجرى في السودان الآن بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين