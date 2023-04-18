شاهد بالفيديو.. من طرائف الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.. سودانيون يفترشون الأرض ليتابعوا الحرب مباشر من موقع الحدث بالخرطوم ومتابعون يصفون الأمر بالاستهتار ويحذرون





تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو ناله حظه من التداول بين الضحكات والسخرية والتحذيرات من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول والذي تم تصويره من حي جبرة بالخرطوم اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الاثنين.

وظهر خلال المقطع القصير مواطنون وهم يفترشون الأرض لمتابعة الحرب مباشر من موقع الحدث وسط صوت الرصاص والذي كان على مقربة منهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انقسم المعلقون ما بين ضاحك وساخر من تصرف المواطنون الذين أقدموا على تصرف متهور على حد تعبيرهم وطالبوا المواطنون بترك التهور في مثل هذه المواقف التي لا تحتمل الاستهتار.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين