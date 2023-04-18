



تفتكروا هل هى مجرد صدفة أن تتضخم الأنا داخل أحدهم وينفخ فيها البعض أكثر فيقرر ذات جبروت أن ينال من البلاد ويسود العباد فى خواتيم شهر رمضان المبارك دون مراعاة لحرمة الشهر وخصوصيته؟!

هل هى صدفة أن تضج الدماء فى عروق جيش البلاد الذى أخذ على حين غرة فيفتح رجاله صدورهم للزود والفداء ويلتف حولهم الشعب على قلب رجل واحد فى تلاحم غير مسبوق يلجم المرجفين المتنطعين أصحاب المصالح فيدفعهم للتخاذل والنكوص عن عهود الدعم لزولهم الريسوه وكيسوه؟!!

لا أظن… فالله لا يخلق شيئاً عبثاً… والطمأنينة المحيرة التى تسكن معظمنا الآن رغم القصف والتوقعات لايمكن أن تأتى إعتباطاً.

لله حكمة عظيمة فى كل ذلك… ولعل ليلة القدر قد أتت بلادنا الحبيبة فكان هذا الأمر المحزن نهاية لكل أوجاعنا وحسرتنا.

اللهم ببركة شهرك الكريم ونبيك العظيم أبدلنا خيراً مما كان وأغدق علينا عطايا الأمن والأستقرار والوفرة إنك على كل شئ قدير يا الله.

تفاءلوا وإحتسبوا وترحموا على من دفعوا ثمن الغد المشرق.

الحمد لله الرحمن… والنصرة لجيش السودان 🤲

داليا الياس