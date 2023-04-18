محمد أبوزيد كروم يكتب: نحن نخوض حرب منع إبتلاع السودان !!





السودان يخوض الآن حرب وجودية تشنها قوات المتمرد حميدتي مدعومة من قوى إقليمية منها دولة الإمارات وبعض العملاء السودانيين المعروفين الموجودين فيها والذين يشكلون حلقة الوصل بين الإمارات والمتمردين، وتعمل هذه القوى على إدخال القائد العسكري الليبي خليفة حفتر بشكل علني في الصراع لمد العدو بما يلزم عبر الحدود الليبية مع السودان.

– تعمل القوى الإقليمية على مد المتمرد بخطوط إمداد جوي بعد سيطرتها على أحد المطارات السودانية، وهذا ما تقاتل المليشيا الآن عليه لإستلام إحدى المطارات ثم تصعيد العمليات.

– يحاول المتمردين نقل قوات إلى الخرطوم من بعض مناطق دارفور وتتصدى لهم قواتكم المسلحة الباسلة أرضاً وجواً وتكبدهم خسائر فادحة، وقوات التمرد الموجودة داخل الخرطوم تفتقد للإمداد والتواصل مع قيادتها مع الحصار المحكم من الجيش عليها مما سيعجل بهزيمتها وإستسلامها في أقرب وقت.

– ما يطمئن أن الجيش يملك جميع المعلومات ويتعامل معها بما تستحق.. المطلوب إلتفاف الشعب حول جيشه ومساندته وتسهيل مهمته حتى يكتمل النصر وتفشل مخططات إبتلاع السودان وتدميره..

حفظ الله بلدنا وجيشنا..

محمد أبوزيد كروم