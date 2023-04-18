هشام الشواني: الكفيل واحد





هذه معركة وطنية تخص جميع السودانيين، ومن يقاتلون فيها من قواتكم الباسلة هم أبناء هذا الوطن، يقدمون التضحيات ويحققون التقدم، في ظل هذه الظروف جاء التلاحم التلقائي الشعبي مع الجيش.

ولا يشذ عن هذا التلاحم سوى: متمرد أو خائن، فالمتمرد العسكري له إعلام مشبوه وممول من الخارج، والخائن الذي يمثل حليفا سياسيا للتمرد يمرر خطوط إعلامية تدعم التمرد، فيتحدث عن رفض نتيجة الحرب وكأنها مباراة كرة قدم، ويصف المعركة بغير أوصافها، وكل ذلك هو دعم للتمرد، الخائن يكذب ويمرر الإشاعات ويقسم الناس عبر الإعلام والبيانات، هذا الخائن تعرفونه جيدا، ولكن الخائن مهزوم نفسيا ومضطرب مع المتمرد، لذا فلا صوت يعلو فوق صوت معركة، فهي معركة الكرامة الوطنية، وهي معركة وجود هذه البلاد وشرفها.

تذكروا أن كفيل الخائن والمتمرد جهة واحدة، كفيل يدفعهم لهذه المواقف فقد دفع لهم المليارات ولكنها لم تأت له بفائدة، فالجيش منتصر والشعب الكريم يرفض التمرد ويتحد مع الجيش وسيبذل له كل ما يملك. نقول للوطنيين الشرفاء ركزوا مع قضيتكم ومع إعلامكم ومع جيشكم الباسل المقاتل المنتصر.

هشام الشواني