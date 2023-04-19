القحاطة وآل دقلو ومعادلة السلطة





القحاطة وقادة التمرد يعانون من غباء شديد ولا يفهمون معادلة السلطة في السودان ، فهم يريدون سلطة بلا جيش بلا مخابرات بلا شرطة بلا جماعات دينية بلا طرق صوفية بلا رجال أعمال بلا فئات حية شباب طلاب نساء ، هب انك سيطرت على القصر الجمهوري كله هل هذا يعني أن الوزارات والمؤسسات الحكومية ستخضع لك وتستجيب لك ؟! القصر الجمهوري ليس طوب وحجارة هو رمز فقط لمنظومة سلطة متكاملة فيها جيش شرطة مخابرات قوى مجتمعية قوى إقتصادية وقوى خدمة مدنية ، هب أنكم سيطرتم على القيادة العامة هل هذا يعني بالضرورة أن تخضع المدرعات والمدفعية والقوات الجوية والفرق وبقية الأسلحة لك هل تظن أن وجود فريق خلا في مباني القيادة يعني أن يضرب له آلاف الضباط تحية الولاء والطاعة ام سيتحركون لدك القصر والقيادة فوق رأسه ؟!.

منظومة ومعادلة السلطة شيئ مختلف تماما عن تلك المباني والحجارة وقحت والمتمردون يناصبون العداء لكل مكونات معادلة السلطة العسكر والدين والمجتمع والمال !!

لذلك لن ينالوا سلطة وستتهاوى أحلامهم سريعا لأنها ضد منطق الأشياء !

د.محمد علي الجزولي