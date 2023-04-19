شاهد بالفيديو.. من طرائف الاشتباكات بالسودان.. بائع خضار جديد ينادي على الزبائن في الأحياء يطالبهم بالخروج وسط القصف والرصاص وشاب يجري خلف دبابة محملة بالذخائر يريد أن يسبقها





نشرت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تحت عنوان (طرائف الاشتباكات) وجدت تفاعل المتابعين الذين عبروا عن ضحكاتهم على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع متداول بغزارة بائع خضار وهو ينادي على الزبائن في الأحياء للخروج وشراء الخضار.

كما أظهرت لقطة أخرى وصفها المتابعون بالطريفة والتي تدل على الاستهتار وعدم الوعي في نفس الوقت, شاب وهو يطارد دبابة محملة بالذخائر.

وقام الشاب وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بالجري خلف الدبابة التي كانت تمر بأحد شوارع الخرطوم أثناء الاشتباكات ويريد أن يسبقها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين