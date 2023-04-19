شاهد بالفيديو.. سخر منه المتابعون وقتها.. أركو مناوي تنبأ قبل أشهر بحدوث اشتباك بين الجيش والدعم السريع وقال وقتها مطالباً أطراف النزاع: (إذا حصل اشتباك أمشوا اتقاتلوا خارج العاصمة بعيداً عن الحريم والأطفال)





تنبأ حاكم اقليم دارفور السيد مني أركو مناوي قبل أشهر من الآن بحدوث اشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع وذلك خلال مخاطبته البجا في حضور الناظر ترك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر بعض المتابعين لحديث أركو مناوي في ذلك الوقت خصوصاً بعد ترديده مقطع من إحدى الأغنيات قال فيه: (في رمشة عين بعدوك يا حبيب).

وطالب حاكم اقليم دارفور خلال حديثه الذي أعاد المتابعون نشره أطراف النزاع بالقتال خارج العاصمة الخرطوم إذا حدث الاشتباك بالفعل.

وقال مخاطباً القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أنه عندما كان يباشر القتال مع قواته قبل اتفاقية وقف إطلاق النار كان يقاتل في الخارج بعيداً عن العاصمة.

وطالب أركو مناوي في حديثه السابق والذي رصده محرر موقع النيلين منوهاً القوات النظامية في ذلك الوقت بنقل الحرب إذا حدثت بالفعل إلى خارج العاصمة بعيداً عن الحريم والأطفال على حد تعبيره.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين