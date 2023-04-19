شاهد بالصورة.. عازف الدولية والجبلية الشهير طاسو يرتدي “الكاكي” ويحمل السلاح ليقاتل مع القوات المسلحة في معركتها ضد الدعم السريع ومتابعون: (نرفع لك القبعات وكبرت في نظرنا يا طاسو)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة حديثة للعازف الشهير والمثير للجدل عبد الرحيم طاسو نالت اعجاب واستحسان المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة عازف المطربتين عشة الجبل ومروة الدولية وهي يرتدي الزي العسكري الخاص بالقوات المسلحة السودانية.

وأكد ناشرو الصورة أن العازف الشهير انضم بالفعل للقتال مع القوات المسلحة السودانية في معركتها ضد قوات الدعم السريع الجارية هذه الأيام.

وذكر المتابعون أن طاسو هو أصلا تابع للقوات المسلحة ولم يتركها لكنه يمارس الفن عبر العزف الموهوب فيه, وأشاد المعلقون بموقف طاسو وكتب أحدهم (نرفع لك القبعات وكبرت في نظرنا يا طاسو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين