شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سعودي يرد على ناشط سوداني: (بيوتنا مفتوحة للسودانيين العالقين بالأراضي المقدسة وللآسف الحكومة السعودية سبقتنا على خطوة استضافتهم على نفقتها)





نشر ناشطون سوداني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يطالب من خلاله السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية باستضافة مواطنيهم العالقين بسبب إغلاق المطارات بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فاجأ مواطن سعودي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتفاعله مع المبادرة التي أطلقها الناشط السوداني.

وقال السعودي في رده الذي نال استحسان السودانيين: (يا أخي العزيز السودانيين أهلنا ومن غير ما توصي نفتح لهم قلوبنا قبل بيوتنا وعين فراش وعين لحاف).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لكن للآسف الحكومة السعودية سبقتنا وبعد ساعات من تعليق الرحلات أمر الملك سلمان حفظه الله ورعاه أعلن أن كل المعتمرين السودانيين هم ضيوف على السعودية).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين