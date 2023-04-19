هل تستمع الهواتف إلى ما يقوله الأشخاص عندما تكون موضوعة بجانبهم؟.. تجربة تحسم الجدل





حسمت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجدل بشأن حقيقة استماع الهاتف إلى ما يقوله مالكه أثناء حديثه مع أصدقائه عن سلعة ما، حيث إنهم يتفاجؤون بوجود إعلانات تروج لهذه السلعة في المنصات الرقمية.

معلومات هائلة

وأفادت الصحيفة أن الهاتف لا يستمع إلى ما يقوله المستخدم، موضحة أن الهاتف يجمع معلومات هائلة عن المستخدم بطرق أخرى.

حساب “غوغل”

وأشارت الصحيفة إلى إجراء تجربة على إعداد هاتف من طراز “سامسونغ” وكان الهاتف جديدا وخارجا لتوه من المصنع، وجرى تثيبت حساب “غوغل” على الجهاز الذي يعمل بنظام “أندرويد”.

حساب وهمي

ولفتت: استخدم في التجربة اسم مستخدم مزيف واستحدث له حساب وهمي على “فيسبوك” وتكرر الحديث في التجربة عن أمور عدة أمام الهاتف مثل أن يعرض الهاتف إعلانات عن الإجازات الأوروبية.

إعلانات على فيسبوك

وتابعت: لم يتفاعل الجهاز مع ما قيل أمامه ولم يعرض أي إعلانات بهذا الخصوص على “فيسبوك”.

المساعد الشخصي

وختمت: بعد يومين كاملين من تكرار الكلمات عن المنتجات المعنية أمام الهاتف، دون كتابة اسمها عليه أو إدخالها في المساعد الشخصي، اتضح أنه لا يسجل ما يقال أمامه لغايات إعلانية.

صحيفة المرصد