الجيش السوداني الآن لا يحارب مليشيا الدعم السريع، إنما يخوض حرباً ضد المحاور التي تستخدم حميدتي مخلب قط





قوات الشعب المسلحة الآن لا تحارب مليشيا حميدتي ، إنما تخوض حرباً ضد المحاور التي تستخدم حميدتي مخلب قط لتحقيق أهدافها في السيطرة على السودان ونهب ثرواته.

تخوض حرباً ضد شخص كان يسعى لصناعة مليشيا مرتزقة دولية مثل “فاغنر”، تسببت في تدمير سمعة السودانيين وحولتنا لمرتزقة حروب .

القوات المسلحة تخوض حربها لنصبح مثل بقية دول العالم دولة قانون ، جيش واحد ، انتخابات يتم عبرها تداول السلطة .

الجيش الوطني يخوض حرباً حتى لا يحكمنا “بن زايد” ..

صفاً واحد خلف قوات الشعب المسلحة حتى وان استدعى الأمر ارتداء الميري وحمل السلاح ..

#شعب_واحد_جيش_واحد

رشان اوشي