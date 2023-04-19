كلما اتصل رئيس دولة يستفسر أو يحاول أن يطرح مقترحا للحل .. سأله البرهان (..) ؟!





#البرهان_والخارج

أحد الضباط بمكتب القائد العام للجيش يقول:

هذه الأيام نعمل على مدار الساعة ونستقبل عشرات الاتصالات الإقليمية والعالمية.

وكلما اتصل رئيس دولة يستفسر أو يحاول أن يطرح مقترحا للحل .. سأله البرهان ؟!

*و أن قوة عسكرية تتبع لجيشكم وتمردت ورفضت الإنصياع للتعليمات وهاجمت مقار قوات الجيش والسيادة الوطنية لبلدكم ماذا ستفعلون في بلادكم ؟!

يرد الرئيس أو المسئول سنعتبرها عدو وسنضربها

يرد البرهان هذا ما يحدث عندنا ونحن الآن مشغولون بضرب هذا العدو .

محمد السر مساعد

