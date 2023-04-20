شاهد بالفيديو.. زعموا أنها الصحفية داليا الياس.. رواد مواقع التواصل ينشرون تسريب صوتي لإمراة سودانية تدعم وتتغزل في قوات الدعم السريع وتسيء للقوات المسلحة 





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان تسريب صوتي مصحوب بمقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر التسريب الصوتي إمراة سودانية وهي تتغزل في قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي وتدعمه في حربه ضد القوات المسلحة.

وأظهر التسريب الصوتي مقطع فيديو مدبلج لحديث سابق للصحفية داليا الياس, وأكد متداولوا المقطع أن داليا دعمت قوات حميدتي على حساب الجيش الذي هاجمته وهاجمت قواته بشدة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أجمع المتابعون على أن الفيديو تم تركيبه وفبركته ضد الصحفية داليا الياس.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين