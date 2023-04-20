شاهد بالفيديو.. بسبب التسجيل الصوتي المسرب.. الصحفية داليا الياس تنفي علاقتها به وترد بقوة على المتمردين بالدعم السريع وتتحداهم والجمهور ينصفها





قامت الإعلامية والصحفية السودانية المعروفة داليا الياس بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نفت الصحفية علاقتها بالتسجيل المسرب والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهرت من خلاله إمرأة تهاجم قوات الشعب المسلحة وتدعم قوات الدعم السريع.

الصحفية المعروفة سخرت من الأشخاص الذين قاموا بفبركة المقطع ووضع مقطع فيديو لها مع حديث المرأة وأتهمت المتمردين بالدعم السريع بفبركته.

وقالت داليا الياس بسحب ما شاهد محرر موقع النيلين: (لزم التوضيح في ثواني سريعة عن التسجيل الصوتي المفبرك والوضيع المعمول من الغرف الإلكترونية للتمردين الأندال ما عندي بيهو علاقة).

وتابعت في توضيحها: (أنا أتحداهم يطلعوني في فيديو أو لايف مباشر وأنا بدعمهم) جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه أنصف الصحفية وأكد أن الفبركة كانت واضحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين