شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يحلل الوضع السوداني ويهاجم حميدتي: (كنت عائش في سخاء ورخاء لكنك طمعت وأردت أن تحكم السودان.. لن تستيطع أن تحكمنا والبرهان أفضل منك لأنه لم يخون بلده مثلك)





حصل مقطع فيديو لطفل سوداني على آلاف الاعجابات بعد نشره وتداوله بغزارة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث الطفل عن الأحداث التي يشهدها السودان الآن وحمل المسؤولية لقائد قوات الدعم السريع حميدتي.

وأكد الطفل في حديثه أن قائد قوات الدعم السريع كان يعيش في سخاء ورخاء ولكنه طمع بحكم السودان وهو ما لن يحصل عليه بحسب حديثه.

وقال الطفل موجهاً حديثه لحميدتي أن البرهان أفضل منك لأنه لن يخون بلده السودان مثلك ومثل قواتك المنتشرة داخل الخرطوم وتحارب في الجيش والمواطنين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين