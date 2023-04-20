القوات المسلحة أثبتت أنها المؤسسة الأكثر رسوخاً في وجدان الشعب السوداني





• حتي هذه اللحظة ، أثبتت القوات المسلحة السودانية أنها المؤسسة الأكثر رسوخاً في وجدان الشعب السوداني الذي أثبتت أغلبيته بفطرتها السليمة أنها تقف بصلابة وشهامة مع الجيش السوداني ..

• وحتي هذه اللحظة كشفت القوات المسلحة السودانية حجم التآمر علي السودان الوطن والإنسان .. وأثبت قادة وجنود القوات المسلحة حبهم لأمتهم ووطنهم ..

• ليس غريباً أن يصطف العملاء والخونة خلف البندقية التي تقاتل الجيش السوداني .. وليس غريباً أن يتناصر تجار الحروب والأزمات وجواسيس المخابرات العالمية من سياسيين وإعلاميين وأشباه الرجال ويتنادوا لهزيمة الجيش السوداني لأنهم يعرفون أن المؤسسة العسكرية هي آخر مؤسسات الدولة السودانية المعاصرة ثباتاً ورسوخاً في وجه المؤامرة العالمية ضد السودان .. هذا الوطن النبيل ..

• لايعلم هؤلاء أن القوات المسلحة السودانية وخلفها الشعب السوداني قد تفقد معركة وتقدم آلاف الشهداء..لكنها قطعاً لن تخسر الحرب ..

عبد الماجد عبد الحميد

