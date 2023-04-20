حليم عباس: وجوب تدمير المليشيا نهائيا





حميدتي أدلى بتصريحات لصحيفة فاينينشيال تايمز الأمريكية أبدى فيها استعداده للعودة إلى العملية السياسية وأنه مستعد للدمج ولكن البرهان هو الرافض وقال إن الوضع على الأرض متكافئ برغم تفوق الجيش بالطيران والمدفعية الثقيلة.

من الواضح أن حميدتي يريد التفاوض. في الحقيقة الوضع غير متكافئ على الأرض، ما لم يقله حميدتي هو أن الشعب بأغلبيته الساحقة يصطف خلف الجيش ضد المليشيا. وأن المليشيا مع مرور الوقت بسبب انفلاتها وجرائمها المستمرة والمتصاعدة ضد المواطنين تنفضح أكثر وأكثر أمام المواطنين ما يجعل الشعب السوداني أكثر عزماً على التخلص منها.

هؤلاء مجرمون لا يمكن دمجهم داخل الجيش، لا يمكن تلويث مؤسسة الجيش بهؤلاء المجرمين. يجب تدمير المليشيا نهائياً وقطع رأس قيادتها. هذا ما يجب أن يحدث وليس التفاوض معها وإعادتها إلى الحياة مرة أخرى.

حليم عباس