



غروب شمس إمبراطورية “آل دقلو” (٤)

لماذا قررت القوات المسلحة حسم “حميدتي” عسكرياً؟

رشان اوشي

لعبت المحاور الإقليمية دوراً بارزاً في إنهاء أسطورة مليشيا “آل دقلو” التي تمددت كثيراً ، وضربت بهيبة الدولة عرض الحائط.

اولا: كانت الهدنة في “اليمن” بمثابة المسمار الأول في نعش احلام “حميدتي” بأن يحكم السودان بواسطة ثروة مالية ضخمة يحرسها جيشه .

كان الآلاف من الشباب السوداني الذي تحطمت آماله على صخرة الاوضاع العامة في البلاد، يتوافد سنوياً الى معسكرات مليشيا “آل دقلو” ،بهدف التجنيد وصولاً الى اليمن ،والحدود السعودية ، مبلغ (٧٠٠٠) دولار شهرياً مغري ،مقارنة بإنسداد الأفق في السودان .

كانت هذه الرحلات تدر ربحاً جيداً ل”حميدتي” ، حيث يقبض “كومشن” على راتب الفرد الواحد ما يقارب 30% من جملة المبلغ تودع في وديعة خاصة به في البنك المركزي.

عندما قررت المملكة العربية السعودية وضع حد للحرب الأهلية في اليمن ،التي استنزفت موارد الخليج العربي بلا فائدة ، ووضعت “الإمارات” تحت سلطة الأمر الواقع ، هنا بدأت احلام حميدتي تهتز ، خاصة وانه سيفقد مورداً هاماً.

بدأ الجنرال الثري يفقد مصادر ثروته ، في ذات الوقت كان يواجه ضغطاً شعبياً كبيراً وسط المجتمعات المحلية بمناطق تعدين الذهب ، بجانب الضغط الإعلامي ، اصبحت مسألة الاستمرار في نهب الذهب بتلك الطريقة مهدداً آخر لطموحه نحو حكم السودان ، لأنه يحتاج ايضاً لقدر من القبول الشعبي ، اضطر للانسحاب من “جبل عامر”.

بدأ يفقد أهميته لدى الإمارات نفسها التي شعرت به شخص غير مفيد في مشروعها نحو السودان .

“مصر” لم تكن راضية عن تمدد مليشيا “آل دقلو” مطلقاً، وكان للنظام المصري آراء واضحة في تمدد “حميدتي” ، واخطرت “البرهان” بذلك عدة مرات ، بالطبع “مصر” تخشى على أمنها القومي .

“إثيوبيا” تخوض حروباً داخلية ، ليس لديها مصلحة في انفلات الاوضاع في السودان والذي يأوي عشرات الآلاف من اللاجئين وتوفر لهم الأمن .

“تشاد” ، تعاني ايضاً اضطرابات داخلية ، كما أنها لا ترغب ايضاً في ان يصل “دقلو” حليف “الروس” الى سدة الحكم في السودان ، لذلك وافقت بلا تردد على حسمه، و سارعت بإغلاق الحدود.

“حفتر” يواجه موقف اقرب لموقف “حميدتي” ،توقف الدعم الإماراتي ، وكذلك الحرب في ليبيا ، بل وشرع في ابعاد المرتزقة السودانيين عبر منبر تفاوضي في النيجر ، ينعقد الآن.

اذا لن تساند المحاور الاقليمية “حميدتي” في حربه التي يخوضها في مواجهة الجيش السوداني .

ونواصل

رشان اوشي