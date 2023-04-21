



طبيعة حرب العصابات التي تنتهجها قوات التمرد تكمن في إظهار أنها تنتشر علي أوسع نطاق، خاصة في وقت الهدنة حيث عاودت إرتكازاتها في بعض المناطق والأحياء وذلك للإيحاء للرأي العام أنها تسيطر علي الأرض ورفعاً لروح جندها المعنوية خاصة بعد أن وقع مئات الأسري ومئات من سلموا أنفسهم للقوات المسلحة، وإنهارت كافة مراكز سيطرتهم وقطعّ الإتصال بين قوات التمرد وقائدها الهارب.

– حالياً تقوم قواتكم المسلحة بمرحلة “صيد الأفاعي” المختبئة وهي المرحلة التي تعقب دحر قوات التمرد من كل مواقعها التي كانت تتواجد فيها، حيث تتعامل القوات المسلحة بصبر وثبات وتنهي كل مرحلة من مراحل الحرب بنصر كبير، وهاهي المرحلة الأخيرة التي يكون فيها مطاردة المليشيا المدحورة.

– نبشر جماهير شعبنا الكريم أنكم تحملتم الكثير وصبرتم صبر أيوب، ولم يتبقّ إلي القليل ويتم رفع التمام للقائد العام للقوات المسلحة بخلو العاصمة من جنود التمرد، فهناك تقديرات للمسرح العسكري تجعل قواتنا تتقدم بحذر خاصة وأن المليشيا تتخذ من المواطنين دورعاً بشرية، لذلك تتعامل القوات المسلحة بخطط محكمة وفعّالة جعلت التمرد هائماً علي وجهه فاقداً للقيادة والروح المعنوية وأيضاً فاقداً للغذاء والدواء، وهذه هي مراحل ما قبل مواراة جثمان التمرد الثري، فالبشريات قادمة في ساعات النصر القادمات بإذن الله تعالي.

أسد البراري

المؤسسة العسكرية السودانية