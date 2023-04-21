لماذا هربت الميليشيا المندحرة عبر شارع مدني الى ولاية الجزيرة





هروب الميليشيا المندحرة عبر شارع مدني لا يعني أنها سوف تسيطر على ولاية الجزيرة، أو تستطيع بعد اليوم التمركز في مواقع حيوية، هى تحاول تفادي نيران القوات المسلحة، التي بدأت عمليات تمشيط واسعة في الخرطوم، وضرب الارتكازات من خلال استخدام أسلحة نوعية، مصوبة بدقة فائقة،

ويبدو أن قادة الدعم مع بداية هجومهم الغادر نشروا قواتهم على طول مدخل الخرطوم الجنوبي، باتجاه الباقير، حيث جياد والمصانع، لتأمين خطوط الإمداد ومسارات الهروب، لأن الفرار عبر منطقة غرب أم درمان أو سهول البطانة حيث المساحات غير المأهولة بالسكان، تنعدم فيها الخدمات، ويعرضهم لنيران المدافع والطيران الحربي، ويشتتهم في العراء، وفي أي مكان لن يجدوا أي ترحيب، الجيش يطاردهم واللعنات تحاصرهم، وذلك هو الخسران المُبين.

عزمي عبد الرازق