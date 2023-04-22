شاهد بالصور.. انهيار مسجد بحي شمبات بمدينة بحري بعد سقوط قذيفة بداخله إثر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بآسى كبير صور من داخل أحد المساجد بحي شمبات أحد أشهر الأحياء بدينة بحري بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد ناشرو الصور أن المسجد تعرض للانهيار بعد سقوط قذيفة بداخله إثر اشتباكات اليوم السبت بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وعبر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنه الشديد بسبب ما حدث لأحد دور العبادة مع دعوات كثيرة بأن يحفظ الله البلاد والعباد من الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم هذه الأيام.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين