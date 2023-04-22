مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. انهيار مسجد بحي شمبات بمدينة بحري بعد سقوط قذيفة بداخله إثر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع

2023/04/22
342390842 222814053773864 7815572587950635354 n

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بآسى كبير صور من داخل أحد المساجد بحي شمبات أحد أشهر الأحياء بدينة بحري بالعاصمة الخرطوم.

342392259 197902519702511 2773135275239183268 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد ناشرو الصور أن المسجد تعرض للانهيار بعد سقوط قذيفة بداخله إثر اشتباكات اليوم السبت بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

342390842 222814053773864 7815572587950635354 n

وعبر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنه الشديد بسبب ما حدث لأحد دور العبادة مع دعوات كثيرة بأن يحفظ الله البلاد والعباد من الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم هذه الأيام.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2023/04/22