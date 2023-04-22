شاهد بالفيديو.. بعد خروجه من سجن الهدى الذي داهمته قوات الدعم السريع.. الناشط توباك يكشف التفاصيل الكاملة لخروجه: (خرج معي 7 ألف سجين وسأقوم بتسليم نفسي وأعود للسجن فور استقرار الأوضاع)





كشف الناشط السوداني المعروف محمد آدم توباك تفاصيل خروجه من سجن الهدى بأم درمان والذي حبس فيه متهماً في قضية مقتل العميد بريمة محمد آدم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر توباك مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع تحدث من خلاله عن التفاصيل الكاملة لخروجه من السجن الذي داهمته قوات الدعم السريع مساء الجمعة.

وأكد الناشط خلال حديثه من داخل منزله أنه تفاجأ رفقة زملائه بحالة من الفوضى داخل السجن وبعد سؤالهم للقوات المكلفة بحراسة السجن أكدوا لهم أن قوات من الدعم السريع اقتحمت السجن وأعددت على المسؤولين فيه وقاموا بإخراج مساجينهم الذين يقبعون بالسجن.

وأضاف: أفراد الشرطة طلبوا منا منحهم ملابس يخرجون بها بدل الزي العسكري, وبالفعل منحناهم وطالبونا بالخروج من السجن وهو ما دفع جميع من في السجن للخروج وهم حوالي 7 ألف سجين.

لكن توباك عاد وأكد في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين أنه سيقوم بتسليم نفسه والعودة للسجن مرة أخرى لأنه واثق من براءته وعدم ارتكابه للجريمة التي تم حبسه بسببها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين