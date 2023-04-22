شاهد بالصورة والفيديو.. في لقطات معبرة أطفال السودان يوزعون حلوى العيد على أفراد القوات المسلحة والجنود يتفاعلون معهم وصحفي شهير يعلق: (منذ تكوين الجيش السوداني لم يجد هذا التأييد المجتمي العريض)





حصد مقطع فيديو لأطفال سودانيون يوزعون الحلوى على أفراد الجيش في صبيحة يوم عيد الفطر المبارك آلاف الاعجابات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الأطفال وهم يخرجون من منازلهم بأحد الأحياء بالخرطوم ليباركوا العيد على أفراد القوات المسلحة المرتكزين في الشارع ويمنحونهم الحلوى.

لقطة الأطفال وجدت صدى طيب في نفوس الجنود الذي تفاعلوا معهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم في مشهد وصفه المتابعون بالمعبر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تداول المقطع عدد من الصحفيين والإعلاميين أبرزهم الصحفي ضياء الدين البلال الذي علق عليه قائلاً: (منذ تكوين الجيش السوداني لم يجد هذا التأييد المجتمي العريض).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين