دموع القحاتية مريم المهدي





كمية الخجل والحزن الذى بثته مريم الصادق المهدى عبر قناة الحدث وإعترافها بأنها جزء مما يحدث وتعبيرها عن عميق أسفها عن ما يجرى بالسودان ولك أن تعلمى يا مريم إن الله من فوق سموات لم ولن يرحمكم فيما اغرفتموهوا فى حق الشعب السودانى وأعلمى علم اليقين أن الله سيحرق حشاك فى أبناء صلبك وفى أشقائك وأهل بيتك هل سألتى نفسك كم أم أصبحت اليوم محروقة الحشاء وكم زوجة ترملت وكم طفل تيتم وأنت مع أبنائك وزوجك وكأنه لم يحدث شئ على الإطلاق مع العلم أنكم لم تقدموا لهذا الشعب غير المسغبة والهوان وتتقاسمون الحكم بإسمه فى المعارضة وفى السلطة.

مريم الصادق المهدى أنت أحد قيادات المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير والذين أستطعتم أن تقنعوا قائد قوات الدعم السريع بضرورة التوقيع النهائى على الإتفاق الإطارى وزينتم له هذا الإتفاق وكأنه كتاب منزل من فوق سموات من أجل تنفيذ مخطط السفارات وأنتم تؤدون دور العمالة إن كنتم تعلمون أو لا تعلمون أو بغباء منكم وقد حولتم السودان الى آتون صراع مفتوح أزهقت فيه الأرواح وتشرد المواطنيين من بيوتهم فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وأصبحت جثث الموتى فى الطرقات من دون أن تجد من يسترها ويواريها الثرى وإذا ما إشتد هذا الصراع فإن اقرب خيار بأنك ستدخلى الى أى سفارة أنت وأسرتك لتوفر لك الحماية ومن ثم تطلبين حق اللجؤ السياسى فهل ستطلبى حق اللجؤ السياسى من رب العالمين وأياديك ملطخة بدماء الأبرياء وموشحة بدموع الأمهات محروقات الحشاء وصرخات الأيتام وآهات الأرامل.

مريم الصادق المهدى أنت (ترس فى جربوكس) المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير المجلس الذى هدد بقيام الحرب فى حال لم يتم التوقيع على الإتفاق الإطارى ودونك تهديدات شوقى عبدالعظيم وجعفر حسن وبابكر فيصل وبالفعل لم يتم التوقيع على الإتفاق وفق المصفوفة الزمنية التى حددها المجلس المركزى أيام الأول والسادس والحادى عشر من أبريل ٢٠٢٣ وإنطلقت شرارة الحرب فى الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ أنتم بمجلسكم هذا من أشعلتم فتيل المعركة بإعترافك الصريح المباشر على قناة الحدث بأنك جزء لا يتجزاء من نار الفتنة.

أعلمى يا مريم الصادق المهدى أن العدو الحقيقى للقوات المسلحة ليس الدعم السريع لأن الدعم السريع كان مجرد أداة من أدوات المجلس المركزى وهم من أوصلوا الدعم السريع الى إطلاق الطلقة الأولى فى هذه المعركة من وضع الأصبع على الزناد هم المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير والعدو الحقيقى هو المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير.

نـــــــــــــص شـــــــوكــة

بلسان محروقات الحشاء جميعا اللهم أذق مريم الصادق المهدى حرقة الحشاء فى جنا حشاها عاجلا غير آجل فلا فرق بين جنا حشاء وجنا حشاء.

ربــــــــــع شـــــــوكـة

لن تنفعك دموعك يا مريم فقد إنكشفت عورة المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير.

ياسر محمد محمود البشر