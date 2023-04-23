شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انقطاع المياه عن معظم مدن الخرطوم لأيام طويلة.. مواطن يرد الجميل للحنفية “الماسورة” بطريقة طريفة وساخرة





يعاني سكان مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان من انقطاع المياه منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أسبوع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تعرضت عدد من محطات المياه لخراب كبير بسبب الاشتباكات وهو ما أعلنت عنه الجهات المختصة.

وتسبب شح وانقطاع المياه في أزمة حقيقية للمواطنين, وفي ظل هذه الأزمة قام أحد النشطاء بتصوير مقطع فيديو طريف وساخر.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الناشط بفتح الحنفية “الماسورة” التي تبعث بصوت هواء بدل من انتاج الماء وقام بوضع كوب من الماء تحتها لتقوم “بشطفه” وكتب على المقطع (رد الجميل للماسورة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين