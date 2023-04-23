شاهد بالفيديو.. بعد تداول اغنية ” شال البلا وزقلو ” التي قام بكتابتها فنان في حق حميدتي.. شباب سودانيون يردون بأغنية يمدحون فيها القائد العام للجيش: (رحمة من الرحمان حامي حمى السودان عبد الفتاح برهان)





حققت الأغنية التي تغنى بها فنان صاعد في حق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي شهرة واسعة خصوصاً وأنها تزامنت مع الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من الفنان الذي تغنى لقائد قوات الدعم السريع ووصفوه بالنحس عليه لأن الحرب دارت بعد أيام قليلة من ترديده للأغنية.

وبعد الشهرة والسخرية التي حصدتها الأغنية ردت شباب سودانيون على الفنان بأغنية تغزلوا بها في القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الشباب بمجاراة لحن أغنية ” شال البلا وزقلو ” المكتوبة في حق حميدتي وكتبوا في أغنيتهم الجديدة (رحمة من الرحمان حامي حمى السودان عبد الفتاح برهان).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين