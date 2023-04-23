شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا ينزل الشارع ويتفقد الجنود ويصافحهم فرداً فردا ومتابعون: (هل يستطيع عبد الرحيم دقلو أن يفعل مثله؟)





تصدر مقطع فيديو للفريق أول ياسر العطا وهو ينزل الشارع مع جنود القوات المسلحة ليتفقدهم قائمة المقاطع الأكثر مشاركة وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع المتداول تم تصويره في صبيحة يوم العيد بمدينة أم درمان أثناء عملية تمشيط الشوارع من قبل الجيش.

المقطع صاحبته تعليقات غزيرة من قبل المتابعين الذين أشادوا بشجاعة الفريق أول ياسر العطا وكتب أحدهم: (سيبك من حميدتي قائد الدعم السريع…هل يستطيع عبد الرحيم دقلو القائد الثاني أن يفعل مثل العطا وينزل الشارع؟).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين